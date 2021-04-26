Кастань ударом в дальнюю девятку сравнял счёт в матче «Лестер» — «Кристал Пэлас». Видео

На стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере проходит заключительный матч 33-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Кристал Пэлас». Идёт 62-я минута встречи, счёт ничейный — 1:1.



Хозяева сравняли счёт на 50-й минуте — после заброса в штрафную нападающий Келечи Ихеаначо здорово отборолся, оттеснив соперника от мяча, а затем сделал передачу низом под удар латералю Тимоти Кастаню, который пробил точно в дальнюю девятку.

Видео гола Тимоти Кастаня

Это второй гол 25-летнего бельгийца в нынешнем сезоне АПЛ.



«Лисы» в 32 матчах набрали 59 очков и занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Стекольщики» (38) — на 13-м месте. У подопечных Роя Ходжсона один матч в запасе.



В первом круге турнира «Кристал Пэлас» и «Лестер» сыграли вничью — 1:1.