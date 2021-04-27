Гендиректор «Лидса» — о Суперлиге: хулиганы с детской площадки угрожали забрать мяч домой

Генеральный директор «Лидс Юнайтед» Ангус Киннэйр поделился мнением о несостоявшемся проекте Европейской Суперлиги.



«Тот факт, что вся фанатская база «Лидса» была объединена блестяще страстными словами Гари Невилла, иллюстрирует, насколько отчаянным стало положение европейского футбола на этой неделе.



Две недели назад мы уехали с «Этихада» с ощущением, что «Манчестер Сити» не понравилось унижение от скромного «Лидса», но мы и представить не могли, что это станет катализатором для создания их собственной лиги, в которой им никогда не придётся снова испытывать дискомфорт из-за провала на поле.



Дерзость возрождающегося «Лидса», амбициозность «Астон Виллы», блестящее управление «Лестер Сити», «Вест Хэм», стремящийся в Лигу чемпионов, и «Эвертон» со смелыми планами на стадион явно ошеломили самопровозглашённую «большую шестёрку».



Выбор момента для их плана в сочетании с беспорядком, вызванным пандемией коронавируса, не был случайным, он был глубоко циничным, а тайный заговор со стороны участников АПЛ сделал его ещё более крамольным. Не имеет значения, было ли это коллективное намерение искренней попыткой отколоться или поведением хулиганов с детской площадки, которые ищут способы воздействия при переговорах на европейском и национальном уровнях, угрожая забрать свой мяч домой.



Результатом стало предательство по отношению ко всем истинным футбольным болельщикам. Однако эта поразительная, невероятная жадность внезапно стала катализатором яростного порыва единства наций, лиг, игроков, руководителей и болельщиков.



Я был горд тем, что болельщики «Лидс Юнайтед» и «Ливерпуля» стояли плечом к плечу в знак протеста перед совместным матчем, который ещё раз показал, что мы уже находимся в Суперлиге. Его результат стал ещё более странным с осознанием того факта, что в мире, который хотели видеть руководители «Ливерпуля», этот матч был бы бессмысленной мёртвой резиной.



Надеюсь, что скорость, с которой была сокрушена эта ​​инициатива, помогла всем в футболе осознать, что, несмотря на наличие разных мнений относительно обоснованности стремления к богатству в футболе, мы едины в нашей убежденности в том, что подобное никогда не может быть достигнуто в ущерб соревновательному духу. Победа – ничто без страха поражения», – приводит слова Киннэйра официальный сайт «павлинов».



Проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут играть 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур». Однако после ряда призывов от футбольных федераций и ассоциаций, а также после угроз санкциями от УЕФА и ФИФА клубы один за другим начали отказываться от участия в турнире.

Чеферин: видимо, клубы, не объявившие о выходе из Суперлиги, верят, что Земля плоская