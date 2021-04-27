Йоррит Хендрикс отреагировал на выход документального фильма о переходе в «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс прокомментировал выход фильма о его переходе из нидерландского ПСВ в московский клуб.

«Мы уже счастливы в нашем новом родном городе и поэтому очень благодарны за драгоценный документальный фильм, который был записан о нашем переезде в Москву. Это видео позволит Лео и Ленноксу, когда они станут взрослее, вместе с нами оглянуться на это время. Я очень горжусь своей семьёй, горжусь тем, что они так быстро приспособились, потому что это довольно непросто. Но пока мы вместе, везде чувствую себя как дома!

Большое спасибо за этот документальный фильм! Благодарен навеки. Дайте мне знать в комментариях, что вы думаете об этом фильме», — написал Хендрикс в «Инстаграме».

Нидерландская редакция канала ESPN выпустила документальный фильм о трансфере полузащитника Йоррита Хендрикса из ПСВ в «Спартак».