«Просто здравствуй! Просто как дела?» «Спартак» вновь поиздевался над ЦСКА в «Твиттере»

Матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА (1:0) на «Открытие Банк Арене» завершился ещё 25 апреля, но на медиа-поле московское дерби продолжается по сей день.
Так, пресс-служба «Спартака» в своём «твиттере» вновь подшутила над ЦСКА. Красно-белые опубликовали видео эпизода, в котором нападающий «Спартака» Джордан Ларссон в издевательской манере прокинул мяч между ног защитнику ЦСКА Георгию Щенникову. На фоне играет песня со словами «Просто здравствуй! Просто как дела?», а над видео красуется подпись «Проверили реакцию соперника».
В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0. Столичное дерби обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.
Московский «Спартак» набрал 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Столичный ЦСКА (46) — на шестом месте. Лидером чемпионата является «Зенит» (58).
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