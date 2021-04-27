Шикарный гол Ихеаначо в девятку в матче «Лестер» — «Кристал Пэлас». Видео

Нападающий «Лестер Сити» Келечи Ихеаначо забил шикарный гол в девятку в матче с «Кристал Пэлас» (2:1).
На 80-й минуте защитник «лисов» Джонни Эванс исполнил заброс к краю штрафной, где Ихеаначо убрал мяч под левую и пробил из-под защитника, поразив ближнюю девятку ворот.
На стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере состоялся заключительный матч 33-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Кристал Пэлас». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 12-й минуте нападающий «стекольщиков» Кристиан Бентеке в центре поля обокрал соотечественника Юри Тилеманса, далее мяч оказался у полузащитника Эберечи Эзе, который выполнил передачу низом, отрезав центр обороны, а Уилфрид Заха подхватил мяч в штрафной и аккуратно пробил точно в угол ворот. Хозяева сравняли счёт на 50-й минуте — после заброса в штрафную нападающий Келечи Ихеаначо здорово отборолся, оттеснив соперника от мяча, а затем сделал передачу низом под удар латералю Тимоти Кастаню, который пробил точно в дальнюю девятку. Победный гол Ихеаначо забил на 80-й минуте.
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