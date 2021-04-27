Криштиану Роналду рассматривает возможность перехода в «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед»
Португальский нападающий Криштиану Роналду рассматривает возможность покинуть «Ювентус» в летнее трансферное окно, сообщает Tuttosport.
По данным источника, если «Ювентус» по итогам сезона не попадёт в Лигу чемпионов, то Роналду может перейти в «Пари Сен-Жермен» или «Манчестер Юнайтед».
Роналду защищал цвета «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он трижды стал чемпионом Англии, завоевал Кубок и Суперкубок страны, два Кубка лиги, а также выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.
За «Ювентус» Криштиану играет с 2018 года. Контракт форварда с клубом рассчитан до 2022 года. В нынешнем сезоне 36-летний форвард провёл 29 матчей в итальянской Серии А, забил 25 голов (5 — с пенальти) и отдал 3 результативные передачи.
«Просто посадите его на скамейку». Фанаты «Ювентуса» в ярости от игры Криштиану Роналду
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