Ибрагимович и Лукаку оштрафованы за стычку в Кубке Италии

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович и форвард «Интера» Ромелу Лукаку оштрафованы за стычку в матче 1/4 финала Кубка Италии, сообщает Football Italia.

По данным источника, Ибрагимович должен будет заплатить € 4 тыс. Лукаку, в свою очередь заплатит € 3 тыс. Также были оштрафованы «Милан» и «Интер» на € 2 тыс. и € 1,2 тыс. соответственно за неспособность контролировать своих игроков. Отмечается, оба футболиста пожертвуют деньги на благотворительность.

Напомним, что в концовке первого тайма той встречи защитник «Милана» Алессио Романьоли сфолил на Лукаку, что вызвало недовольство бельгийца. Ибрагимович присоединился к спору. Как сообщает Sport Mediaset, швед сказал Лукаку: «Иди занимайся своим вуду-дерьмом, маленький осёл». На это Лукаку ответил: «Хочешь поговорить о моей матери? Сукин сын». Арбитр дал обоим игрокам по жёлтой карточке. По итогам расследования обоим было предъявлено обвинение в неспортивном поведении, а игроки получили по одному матчу дисквалификации.

Возможно, Ибрагимович вспомнил слова владельца «Эвертона» Фарада Мошири в 2018 году, когда, говоря о переходе бельгийца в «Манчестер Юнайтед», он сказал, что мать нападающего во время поездки в Африку посоветовала сыну перейти в «Челси», и это было «что-то связанное с вуду». Сам Лукаку отрицал это.