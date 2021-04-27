Голкипер «Интера» Паделли может уйти в «Удинезе»

Вратарь миланского «Интера» Даниэле Паделли летом может покинуть клуб. Об этом сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника, 35-летний итальянский вратарь не смог продлить с миланцами контракт, который истекает в конце июня 2021 года. Известно, что игроку уже сделал предложение «Удинезе», за который Паделли выступал с 2011 по 2013 год.

В текущем сезоне Паделли не провёл ни одного матча за «Интер». Ранее голкипер играл за «Торино», «Удинезе», «Бари», «Авеллино», «Пизу», «Ливерпуль», «Кротоне», «Пергокрему» и «Сампдорию».

В феврале сообщалось, что вратарь «Удинезе» Хуан Муссо может пойти на повышение ближайшим летом. В услугах 26-летнего аргентинца заинтересованы «Рома» и «Интер». Transfermarkt оценивает Муссо в € 20 млн, но «Удинезе» хочет выручить за своего основного вратаря не менее € 30 млн.