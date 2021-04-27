Источник: «Лидс» провёл переговоры с агентом Кварацхелии

Спортивный директор «Лидс Юнайтед» Виктор Орта провёл переговоры с агентом полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии на тему возможного трансфера в летнее трансферное окно, утверждает Football Fancast. Однако есть сомнения, что грузин сможет получить разрешение на работу в Великобритании.

Сообщалось, что «Ювентус» готов купить Хвичу Кварацхелию за € 20 млн. Туринцы заплатят эти деньги за грузинского игрока, если попадут в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.

Хавбеком сборной Грузии также интересуются «Милан», «Бавария», «Наполи» и дортмундская «Боруссия».



Кварацхелия перешёл в казанский «Рубин» из «Рустави» в 2019 году. В нынешнем сезоне грузинский полузащитник принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. С 2019 года Кварацхелия вызывается в национальную команду Грузии.