Лэмпард и Виейра — главные кандиданты на замену Ходжсону в «Кристал Пэлас»

Бывший главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра и экс-наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард являются основными кандидатами на замену Рою Ходжсону в «Кристал Пэлас», сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».
Руководство «Кристал Пэлас» не планирует продлевать контракт с главным тренером Роем Ходжсоном. Daily Mail сообщал, что основными кандидатами на пост наставника «Кристал Пэлас» считаются Лэмпард и главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека. С обоими тренерами уже ведутся предварительные переговоры.
Рою Ходжсону 9 августа исполнится 74 года, и наставник сам уже не раз говорил о том, что подумывает о завершении тренерской карьеры. Его контракт с «Пэлас» заканчивается в конце нынешнего сезона. Ходжсон руководит «орлами» с 12 сентября 2017 года.
«Кристал Пэлас» в 32 матчах набрал 38 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
- 27 апреля 2021
-
10:07
-
10:06
-
09:37
-
09:34
-
09:23
-
08:50
-
06:19
-
04:09
-
03:45
-
03:05
-
01:50
-
01:16
-
00:51
-
00:51
-
00:20
-
00:16
-
00:10
-
00:08
- 26 апреля 2021
-
23:55
-
23:53
-
23:38
-
23:38
-
23:30
-
23:27
-
23:26
-
22:54
-
22:54
-
22:51
-
22:34
-
22:34
-
22:33
-
22:25
-
22:13
-
22:08
-
22:02