Лэмпард и Виейра — главные кандиданты на замену Ходжсону в «Кристал Пэлас»

Бывший главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра и экс-наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард являются основными кандидатами на замену Рою Ходжсону в «Кристал Пэлас», сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».

Руководство «Кристал Пэлас» не планирует продлевать контракт с главным тренером Роем Ходжсоном. Daily Mail сообщал, что основными кандидатами на пост наставника «Кристал Пэлас» считаются Лэмпард и главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека. С обоими тренерами уже ведутся предварительные переговоры.



Рою Ходжсону 9 августа исполнится 74 года, и наставник сам уже не раз говорил о том, что подумывает о завершении тренерской карьеры. Его контракт с «Пэлас» заканчивается в конце нынешнего сезона. Ходжсон руководит «орлами» с 12 сентября 2017 года.



«Кристал Пэлас» в 32 матчах набрал 38 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.