«Это непростое время». Доннарумма обратился к болельщикам после разгрома от «Лацио»

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма после проигрыша в матче с «Лацио» (0:3) обратился к болельщикам.

«Это непростое время, но мы пройдём через это. Будем продолжать работать, бороться и делать всё возможное. Вперёд, „Милан“!» — написал Доннарумма на своей странице в «Твиттере».

Болельщики «Милана» раскритиковали Доннарумму после разгромного поражения в матче 33-го тура итальянской Серии А с «Лацио». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 3:0 в пользу римской команды. Фанаты остались недовольны поведением голкипера, который после матча разговаривал и смеялся вместе с вратарём «Лацио» Пепе Рейной.



Доннарумма до сих пор не договорился о новом контракте с «Миланом». Сообщалось, что «Ювентус» готов платить капитану «Милана» более € 10 млн в год.