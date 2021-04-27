Газизов: набрал Федуну — ни ответа, ни привета. Значит будем решать через суд
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию, что «Спартак», где он занимал аналогичный пост в прошлом году, по-прежнему должен ему денег после расставания.
«Денег должен остался не «Спартак». Все договорённости были с Леонидом Арнольдовичем Федуном. У нас подписаны документы, и только с ним я решал вопрос о своём уходе. Больше никого я не видел, мне и не нужно было — владелец есть. У меня с ним были определённые договорённости, мало того — они есть на бумаге. «Спартак» мне ничего не должен.
Меня вызывают в суд и говорят, что есть какие-то проблемы. Я набрал первому лицу, не получил ни ответа, ни привета. Значит будем решать через суд», — сказал Газизов в эфире телеканала «Россия 24».
Заседание по иску к «Спартаку» и Шамилю Газизову от акционеров перенесено
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