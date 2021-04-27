Гари Невилл: «Тоттенхэм» превратился в группу игроков без идеи

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл прокомментировал поражение «Тоттенхэма Хотспур» в финальном матче Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» со счётом 0:1.

"«Тоттенхэм» всю игру действовал пассивно. У «шпор» есть невероятные футболисты, я ждал от них большего. Конечно, они играли после ухода Моуринью, и для всех клубов, связанных с Суперлигой, это была очень тяжёлая неделя. Они остались без тренера и играли с невероятной командой. Это стало решающим.

Они перестали понимать, как нужно играть друг с другом. «Тоттенхэм» выглядели командой, которая лишь реагирует на действия соперника и не имеет собственных идей. Когда я смотрел игры «шпор» при Почеттино, я всегда думал, что у них есть план, идея. Теперь же они превратились в группу игроков без идеи", — цитирует Невилла Sky Sports.

Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Саутгемптон»: