Гари Невилл: «Тоттенхэм» превратился в группу игроков без идеи

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл прокомментировал поражение «Тоттенхэма Хотспур» в финальном матче Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» со счётом 0:1.
"«Тоттенхэм» всю игру действовал пассивно. У «шпор» есть невероятные футболисты, я ждал от них большего. Конечно, они играли после ухода Моуринью, и для всех клубов, связанных с Суперлигой, это была очень тяжёлая неделя. Они остались без тренера и играли с невероятной командой. Это стало решающим.
Они перестали понимать, как нужно играть друг с другом. «Тоттенхэм» выглядели командой, которая лишь реагирует на действия соперника и не имеет собственных идей. Когда я смотрел игры «шпор» при Почеттино, я всегда думал, что у них есть план, идея. Теперь же они превратились в группу игроков без идеи", — цитирует Невилла Sky Sports.
Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Саутгемптон»:
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