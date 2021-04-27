«Манчестер Юнайтед» интересуется форвардом «Славии»
Нападающий «Славии» Абдалла Сима может продолжить карьеру в Англии. 19-летним форвардом интересуется «Манчестер Юнайтед», сообщает Manchester Evening News.
Контракт Сима со «Славией» действует до 2024 года. В нынешнем сезоне Сима провёл 35 матчей за «Славию», в которых забил 19 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 11 млн.
В матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» на домашнем стадионе «Элланд Роуд» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась вничью — 0:0. Манкунианцы продлили до 13 матчей свою беспроигрышную серию в АПЛ. «Манчестер Юнайтед» (67) находится на втором месте в таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 10 очков.
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