Маурисио Почеттино: Мбаппе спрашивает меня об Англии

Главный тренер «Пари-Сен Жермен» Маурисио Почеттино сообщил, что нападающий Килиан Мбаппе любит задвать ему вопросы об Англии. Ранее Почеттино работал с «Тоттенхэм Хотспур».
«Килиан любит футбол и любит говорить о футболе. Он спрашивает меня об Англии — об игре, менталитете и культуре.
Ему всего 22, но он очень взрослый, уверенный в своём таланте и открытый человек. Мбаппе, конечно, может говорить по-французски, но у него также идеальные английский и испанский. Я говорю с ним на английском и испанском, больше даже на английском. Однажды я ему сказал: «Мне нужно практиковать французский с тобой, чтобы говорить лучше». Он ответил: «Конечно, но мне лучше говорить на английском». Ему нравится общаться на разных языках", — цитирует Почеттино The Guardian.
«ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с «Манчестер Сити». Первая встреча состоится в Париже завтра, 28 апреля.
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