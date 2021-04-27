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Президент «Баварии»: Нагельсман — тренер нового поколения

Президент «Баварии»: Нагельсман — тренер нового поколения
Футбол / Германия 0

Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал переход наставника «РБ Лейпциг» Юлиана Нагельсмана в мюнхенский клуб, который состоится летом 2021 года.

«Нагельсман — тренер нового поколения. Несмотря на молодость, его карьера впечатляет. Мы убеждены, что с Нагельсманом у нас будет связь с большими успехами прошлых лет.

Хотел бы поблагодарить Ханси Флика от имени «Баварии». В 2019 году он взял нашу команду в трудное время и после этого выиграл шесть титулов. Надеюсь, за ними скоро последует седьмой. Флику всегда найдётся место в книгах по истории «Баварии». Желаем ему всего наилучшего в будущем», — приводит слова Хайнера пресс-служба клуба.

«Бавария» объявила о назначении наставника «РБ Лейпциг» Юлиана Нагельсмана главным тренером мюнхенской команды с 1 июля 2021 года. Его соглашение с „Баварией“ будет действовать до 30 июня 2026 года.

«Бавария» объявила о грядущем назначении Нагельсмана
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