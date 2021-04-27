Судья Вилков отреагировал на информацию, что РФС подозревает его в «заряженности»
Арбитр Михаил Вилков отреагировал на информацию, что его отстранили от работы из-за подозрений в «заряженности» со стороны Российского футбольного союза.
«Не думаю, что в РФС так считают. Распространять слухи о том, чего не было, не имеет никакого смысла. Никакой предвзятости не было. Я судил так, как описал ранее», — сказал Вилков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину.
Напомним, Вилков обслуживал матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Ростовом» (4:1) и вынес несколько спорных решений. После встречи глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц объявил, что арбитр пожизненно отстранён от работы и не будет судить, пока он находится на своём посту.
«Нас отстреливают по одному». Судья Вилков ответил на обвинения и обратился к Дзюбе
Большое и откровенное интервью с пожизненно отстранённым от работы арбитром.
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