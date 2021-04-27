Кан: «Бавария» Флика показывала отличный футбол. Всего доброго, Ханси!

Легендарный вратарь «Баварии», а ныне член совета директоров клуба Оливер Кан прокомментировал переход наставника «РБ Лейпциг» Юлиана Нагельсмана в мюнхенский клуб, который состоится летом 2021 года.



«Срок контракта Юлиана показывает, насколько он идентифицирует себя с «Баварией». Я убеждён, что мы создадим успешное спортивное будущее «Баварии» вместе с Нагельсманом. Выражаю благодарность Ханси Флику. Он поставил отличный футбол и привёл «Баварию» к большим успехам. Мы исполнили его желание покинуть «Баварию» до окончания контракта. Всего доброго, Ханси!» — приводит слова Кана пресс-служба клуба.



«Бавария» объявила о назначении наставника «РБ Лейпциг» Юлиана Нагельсмана главным тренером мюнхенской команды с 1 июля 2021 года. Его соглашение с «Баварией» будет действовать до 30 июня 2026 года.

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