Михаил Вилков выступил против использования полиграфа для проверки судей

Судья Михаил Вилков рассказал о своём отношении к использованию полиграфа при проверке арбитров.



«Когда была ситуация с Василием Казарцевым и полиграфом, мы всем коллективом просили у Виктора Кашшаи, чтобы он оставил это дело. Он же нам отвечал, что это не его решение — остановить не может. Другое дело, что ребята сами дали добро на проверку на полиграфе… Не исключаю, что в будущем настанет такой момент, когда судьи возьмут и не выйдут на тур. Не могу утверждать, но такое возможно.



Полиграф — это ненормально, такого не должно быть в нашем судействе. Возможно, в каких-то структурах это нормальное явление, но в судействе полиграфа быть не должно», — сказал Вилков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину.

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