Эдуард Менди: я не считаю свои сухие матчи за «Челси»

Сенегальский вратарь «Челси» Эдуард Менди оценил своё выступление за лондонскую команду в нынешнем сезоне.

«Я знаю, что провёл немало сухих матчей, но я их не считаю. Дело в том, что это не только моя заслуга. Голкипер так же важен, как и игрок перед ним. Но, конечно, удары по воротам отбиваю я.

Передо мной целая структура, 10 игроков, которые двигаются и усложняют задачу для соперника. Важна командная игра, так что не всё зависит от меня», — приводит слова Менди France Football.

Менди перешёл в «Челси» в прошлом году. В нынешнем сезоне 29-летний голкипер принял участие в 27 матчах английской Премьер-лиги, в которых пропустил 22 гола. Лондонская команда в настоящее время занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Видеообзор матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Челси»: