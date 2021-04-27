Эдуард Менди: я не считаю свои сухие матчи за «Челси»

Сенегальский вратарь «Челси» Эдуард Менди оценил своё выступление за лондонскую команду в нынешнем сезоне.
«Я знаю, что провёл немало сухих матчей, но я их не считаю. Дело в том, что это не только моя заслуга. Голкипер так же важен, как и игрок перед ним. Но, конечно, удары по воротам отбиваю я.
Передо мной целая структура, 10 игроков, которые двигаются и усложняют задачу для соперника. Важна командная игра, так что не всё зависит от меня», — приводит слова Менди France Football.
Менди перешёл в «Челси» в прошлом году. В нынешнем сезоне 29-летний голкипер принял участие в 27 матчах английской Премьер-лиги, в которых пропустил 22 гола. Лондонская команда в настоящее время занимает четвёртое место в турнирной таблице.
Видеообзор матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Челси»:
- 27 апреля 2021
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