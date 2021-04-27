Судья Вилков назвал три главные ошибки в своей карьере
Арбитр Михаил Вилков, пожизненно отстранённый от работы по решению главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца, назвал три главные ошибки в своей карьере.
«Первая: когда мы Рому Шишкина по ошибке удалили в матче «Локомотив» — «Зенит». Было много шума после игры.
Вторая: у меня был плохой матч «Амкар» — «Арсенал», тогда ещё Дзюба выступал за туляков в аренде. Было нарушение до штрафной, а я указал на точку. Удалил, если не ошибаюсь, Идову. Перед Денисом Масловым до сих пор неудобно. Хотя сейчас мы общаемся, порой даже шутим на эту тему.
Третья: матч нынешнего сезона «Краснодар» — «Рубин». В этой игре как раз и получилось начало конца», — сказал Вилков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину.
«Нас отстреливают по одному». Судья Вилков ответил на обвинения и обратился к Дзюбе
Большое и откровенное интервью с пожизненно отстранённым от работы арбитром.
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