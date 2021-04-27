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Вилков: никакого влияния Сухины на судей нет и быть не может. Это чушь

Вилков: никакого влияния Сухины на судей нет и быть не может. Это чушь
Футбол / РПЛ 0

Арбитр Михаил Вилков прокомментировал подозрения, что его бывший коллега, начальник команды московского «Локомотива» Станислав Сухина влияет на судей.

«Это чушь. Никакого влияния со стороны Сухины нет и быть не может. Он наш обычный коллега, с которым мы судили бок о бок, такой же, как Федотов. Никакого влияния нет. У нас много бывших судей, которые работают начальниками команд — Игорь Егоров, Олег Целовальников, Сергей Кузнецов, Тимур Арсланбеков и другие», — сказал Вилков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину.

Напомним, Сухина оказался в центре скандала после матча со «Спартаком» (2:0). Он заходил в судейскую комнату до и после встречи, из-за чего железнодорожников наказали одним матчем на нейтральном поле.

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