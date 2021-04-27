Вилков: никакого влияния Сухины на судей нет и быть не может. Это чушь

Арбитр Михаил Вилков прокомментировал подозрения, что его бывший коллега, начальник команды московского «Локомотива» Станислав Сухина влияет на судей.



«Это чушь. Никакого влияния со стороны Сухины нет и быть не может. Он наш обычный коллега, с которым мы судили бок о бок, такой же, как Федотов. Никакого влияния нет. У нас много бывших судей, которые работают начальниками команд — Игорь Егоров, Олег Целовальников, Сергей Кузнецов, Тимур Арсланбеков и другие», — сказал Вилков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину.



Напомним, Сухина оказался в центре скандала после матча со «Спартаком» (2:0). Он заходил в судейскую комнату до и после встречи, из-за чего железнодорожников наказали одним матчем на нейтральном поле.