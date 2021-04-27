Закари Стеффен — о переходе в «Манчестер Сити»: думал, мой агент шутит

Голкипер «Манчестер Сити» Закари Стеффен рассказал, как воспринял переход в английский клуб. О трансфере американского голкипера был объявлено в декабре 2018 года.
«Это было нечто нереальное. Временами мне хотелось ущипнуть себя, чтобы удостовериться, что всё это действительно происходит со мной. Когда я впервые услышал об интересе со стороны „Манчестер Сити“, то подумал, что мой агент шутит.
Когда я прибыл в Англию и подписал контракт, это было настоящее сумасшествие. Я был поражён, когда впервые попал в раздевалку клуба и со всеми познакомился», — приводит слова Стеффена Soccer Bible.
В «Манчестер Сити» Стеффен перешёл из американского клуба «Коламбус Крю». В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги он провёл один матч. В Кубке Англии и Кубке английской лиги этого сезона Закари сыграл в 10 встречах. Также на его счету 1 игра в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
Видеообзор матча «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»:
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