Валерий Карпин и несколько игроков «Ростова» вакцинировались от коронавируса

Футболисты и тренеры «Ростова» привились от коронавирусной инфекции.

«Сегодня главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, тренер по физической подготовке Луис Мартинес, ряд футболистов и персонал сделали первый укол российским препаратом «Спутник V», — сообщает пресс-служба „Ростова“.

В феврале главный тренер сборной России Станислав Черчесов высоко отозвался об отечественной вакцине от коронавируса «Спутник V». Специалист завершил вакцинацию от коронавируса. Первую прививку специалист сделал в конце января. Вместе с ним вакцинацию прошёл и главный врач сборной Эдуард Безуглов. Сообщалось, что в дальнейшем Российский футбольный союз предоставит возможность всем футболистам и членам тренерского штаба сборной привиться от COVID-19.