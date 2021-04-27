Валерий Карпин и несколько игроков «Ростова» вакцинировались от коронавируса
Футболисты и тренеры «Ростова» привились от коронавирусной инфекции.
«Сегодня главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, тренер по физической подготовке Луис Мартинес, ряд футболистов и персонал сделали первый укол российским препаратом «Спутник V», — сообщает пресс-служба „Ростова“.
В феврале главный тренер сборной России Станислав Черчесов высоко отозвался об отечественной вакцине от коронавируса «Спутник V». Специалист завершил вакцинацию от коронавируса. Первую прививку специалист сделал в конце января. Вместе с ним вакцинацию прошёл и главный врач сборной Эдуард Безуглов. Сообщалось, что в дальнейшем Российский футбольный союз предоставит возможность всем футболистам и членам тренерского штаба сборной привиться от COVID-19.
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