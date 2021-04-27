Роналду: успех приходит, когда твои мечты больше, чем оправдания

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал философский пост в соцсетях.

«Успех приходит, когда твои мечты больше, чем твои оправдания», — написал Роналду на своей странице в «Твиттере».

Ранее итальянские СМИ раскритиковали игру португальца в последних матчах. Свой последний гол в чемпионате Италии Криштиану забил 7 апреля в ворота «Наполи» (2:1).



В этом сезоне Криштиану Роналду принял участие в 39 встречах за «Ювентус» во всех турнирах, отметившись в них 32 забитыми мячами и 9 результативными передачами.

В матче 33-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» принимала туринский «Ювентус». Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась со счётом 1:1. Счёт в матче на 29-й минуте открыла «Фиорентина» — нападающий хозяев Душан Влахович реализовал пенальти. На 46-й минуте «Ювентус» сравнял счёт усилиями Альваро Мораты, которому ассистировал Хуан Куадрадо.



«Ювентус», набрав в 33 матчах 66 очков, занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» (34) — на 14-м месте.