Судья Федотов: Вилков — упёртый баран. Где оскорбление в слове «жирный», если он жирный?

Арбитр Игорь Федотов отреагировал на интервью «Чемпионата» с его коллегой Михаилом Вилковым.



«Вилков начал за здравие, а потом заявил, что я оскорбляю судей. Кого и как я оскорбил? Сказал, что Кукуян, получив эмблему ФИФА, не знает английского? А в чём здесь оскорбления? Да, он и по-русски плохо говорит, потому что другой национальности. Как это его оскорбляет? Ещё Вилков говорит, что я тащу Безбородова. Пусть сначала посмотрит его игры и увидит, что он не ошибается. А когда ошибается, то я так же снижаю ему оценки, как и другим. А вот о том, как Вилкова отмазывал Егоров, Михаил почему-то молчит. Ему давали игру за игрой, но никто не мог ничего ему сказать — тогда была крыша. А сейчас её нет. И где оскорбления в словах «жирный» и «блатной», если Вилков реально жирный и блатной?



Вилков — просто обиженный человек, как и я в своё время. Я раньше жёстко высказывался, а сейчас просто разбираю игры. Обида проходит. Но Вилков почему-то обобщает, начинает говорить от сообщества судей. А не надо выдавать себя за всех — если он чего-то не понимает, то пускай перечитает мои комментарии и пересмотрит ролики. В общем, у Вилкова одна сплошная агония.



Вилков — упёртый баран, до сих пор уверяет, что правильно показал вторую жёлтую игроку «Ростова». Внимания на его слова обращать не стоит. Говорит, что мы все «ели один хлеб» — какой хлеб он кушал? Бестолковый, верит в свои сказки. Его забудут сейчас все, никто не будет ему звонить — вот про Лапочкина уже забыли. Это судейская жизнь. И ничего другого Вилкову не остаётся, кроме как ходить и жаловаться, как с ним плохо поступили. Но мне плевать: детей с ним не крестить, у него своя дорога, у меня своя. Пусть развивает судейство в Нижнем Новгороде. А ему, видимо, заняться пока нечем, но это пройдёт», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Нас отстреливают по одному». Судья Вилков ответил на обвинения и обратился к Дзюбе Большое и откровенное интервью с пожизненно отстранённым от работы арбитром.