Арбитр Федотов: Вилков считает, что Слуцкий в состоянии меня избить?

Судья Игорь Федотов прокомментировал слова своего коллеги Михаила Вилкова, предложившего главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому выйти на бой против него.



«Тема с поединком против Слуцкого? Он имеет в виду, что я, видимо, хайпую, а Слуцкий раньше избивал судью. Такая вот защитная реакция у Вилкова — сразу переключиться на меня. Но он сказал, что Слуцкий «удовлетворит свои потребности в избиении судей». Вилков что, считает, что Слуцкий в состоянии меня избить? А если без шуток, то не стоит относиться к этому предложению серьёзно.



Вилков не был готов, что его уберут. Когда приходил Егоров, я знал, что меня уберут — нужен был повод. Без повода убрали из РПЛ, а потом нашли повод, чтобы и из ФНЛ убрать. А Вилков всегда считал себя безнаказанным», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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