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Источник: УЕФА расширит заявки сборных на Евро-2020

Источник: УЕФА расширит заявки сборных на Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

УЕФА внесёт изменения в регламент предстоящего чемпионата Европы, утверждает журналист Танкреди Палмери в своём «твиттере».

По информации источника, организация расширит заявки сборных-участниц турнира до 26 футболистов. В настоящее время команды могут заявить на соревнования по 23 игрока.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Среди городов, которые примут встречи турнира, есть Санкт-Петербург.

Сборной России на Евро-2020 предстоит выступить в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами национальная команда играла в квалификации турнира. Те заняли первое место в отборочной группе.

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