Источник: УЕФА расширит заявки сборных на Евро-2020
УЕФА внесёт изменения в регламент предстоящего чемпионата Европы, утверждает журналист Танкреди Палмери в своём «твиттере».
По информации источника, организация расширит заявки сборных-участниц турнира до 26 футболистов. В настоящее время команды могут заявить на соревнования по 23 игрока.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Среди городов, которые примут встречи турнира, есть Санкт-Петербург.
Сборной России на Евро-2020 предстоит выступить в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами национальная команда играла в квалификации турнира. Те заняли первое место в отборочной группе.
Червиченко назвал трёх вратарей, которые должны поехать со сборной России на Евро-2020
Рекомендуем вам
- 27 апреля 2021
-
16:13
-
16:07
-
15:56
-
15:51
-
15:50
-
15:36
-
15:20
-
15:13
-
15:06
-
15:01
-
14:57
-
14:41
-
14:24
-
14:15
-
14:00
-
13:58
-
13:52
-
13:48
-
13:45
-
13:40
-
13:19
-
13:15
-
13:13
-
13:02
-
12:58
-
12:45
-
12:42
-
12:42
-
12:35
-
12:33
-
12:13
-
12:10
-
12:00
-
11:54
-
11:38
Партнерский контент
Рекомендуем вам