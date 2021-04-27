Источник: УЕФА расширит заявки сборных на Евро-2020

УЕФА внесёт изменения в регламент предстоящего чемпионата Европы, утверждает журналист Танкреди Палмери в своём «твиттере».



По информации источника, организация расширит заявки сборных-участниц турнира до 26 футболистов. В настоящее время команды могут заявить на соревнования по 23 игрока.



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Среди городов, которые примут встречи турнира, есть Санкт-Петербург.



Сборной России на Евро-2020 предстоит выступить в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами национальная команда играла в квалификации турнира. Те заняли первое место в отборочной группе.

Червиченко назвал трёх вратарей, которые должны поехать со сборной России на Евро-2020