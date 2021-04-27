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ЦСКА обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку Ахметову

ЦСКА обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку Ахметову
Футбол / РПЛ 0

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что ЦСКА обратился в КДК по поводу отмены красной карточки полузащитника Ильзата Ахметова, которую тот получил в матче со «Спартаком» (0:1).

«Вчера вечером поступило обращение в КДК от ЦСКА по отмене красной карточки Ахметову. Ждём заключение ЭСК, чтобы вынести решение. Заключение должно быть готово к завтрашнему заседанию», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Московское дерби обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. На 37-й минуте матча красную карточку за фол против форварда «Спартака» Александра Соболева получил полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов. Решение об удалении Ахметова было принято после просмотра эпизода с помощью VAR.

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