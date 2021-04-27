Илья Кутепов — о сотрясении в дерби: мяч попал прямо в висок. Тряхануло, фокус поплыл

Защитник «Спартака» Илья Кутепов высказался о своей игре в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0), а также о полученном в ходе дерби сотрясении мозга.
«У ЦСКА качественные нападающие — и Рондон, и Чалов. Саломон — опытный игрок, против него было сложно, но, как показывает ноль на табло, мы на поле всё сделали правильно. Позиция центрального в тройке предполагала подстраховку и левого, и правого фланга. Поэтому я и Гапонову в каких-то моментах подсказывал, но он со своей работой справился хорошо, как и вся команда.
Если говорить о сотрясении мозга, то всё случилось в моменте, когда я блокировал удар, а мяч попал прямо в висок. Тряхануло немножко, фокус поплыл. Но, в принципе, сознание я не терял, всё помню. Да, сотрясение мозга — обычное дело, в профессиональном спорте от такого никто не застрахован. Чувствую себя лучше, иду на поправку. Когда смогу выйти на поле? Буду отталкиваться от рекомендаций медицинского штаба», — сказал Кутепов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 27 апреля 2021
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