Александр Головин заразился коронавирусом

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин заразился коронавирусной инфекцией, сообщает «Спорт-экспресс». Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.

Тест футболиста на COVID-19 дал положительный результат. Болезнь протекает без симптомов, игрок изолирован от команды.

Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА. Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 18 матчах французской Лиги 1, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. Головин принимал участие в матче 34-го тура чемпионата Франции с «Анже» (1:0).

«Монако», набрав 71 очко, занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, уступая лишь действующему чемпиону «Пари Сен-Жермен» (72) и «Лиллю» (73).