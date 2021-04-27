Александр Головин заразился коронавирусом
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин заразился коронавирусной инфекцией, сообщает «Спорт-экспресс». Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.
Тест футболиста на COVID-19 дал положительный результат. Болезнь протекает без симптомов, игрок изолирован от команды.
Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА. Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 18 матчах французской Лиги 1, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. Головин принимал участие в матче 34-го тура чемпионата Франции с «Анже» (1:0).
«Монако», набрав 71 очко, занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, уступая лишь действующему чемпиону «Пари Сен-Жермен» (72) и «Лиллю» (73).
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