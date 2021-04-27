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Киевское «Динамо» входит в пятёрку претендентов на Джанлуиджи Буффона

Киевское «Динамо» входит в пятёрку претендентов на Джанлуиджи Буффона
Футбол / Италия 0

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон пользуется популярностью среди зарубежных клубов в преддверии потенциального ухода из туринского клуба.

Как сообщает Tuttosport, на 43-летнего футболиста претендуют сразу пять клубов: киевское «Динамо», «Олимпиакос», «Айнтрахт», лиссабонский «Спортинг» и «Галатасарай». Если опытный голкипер решит покинуть свою нынешнюю команду, он сможет выбрать между этими клубами.

Буффон стал футболистом «Ювентуса» летом 2001 года, перейдя из «Пармы» за € 52,8 млн. Через 17 лет он покинул туринскую команду, отправившись в «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента, однако, спустя сезон, в 2019 году вернулся в стан «старой синьоры».

Ранее сообщалось, что Буффон может перейти в «Аталанту», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

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