Евсеев: если Роналду и Месси перейдут в «ПСЖ» к Мбаппе и Неймару, кто будет таскать рояль?

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в преддверии матча полуфинала Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» высказался на тему трансферных слухов.
«Сегодня «Реал» — «Челси». У меня уже давно дни делятся на те, когда есть футбол, и те, когда его нет. Лига чемпионов на стадии полуфиналов — это нечто особенное. А сейчас — вдвойне: остались такие именитые амбициозные клубы. Читаешь новости, и лента полна информацией именно о сегодняшнем и завтрашнем матчах.
Больше всего впечатлил слух, что летом атака «ПСЖ» может состоять из Неймара, Мбаппе, Роналду и Месси. По-моему, только «Реал» пытался создать что-то подобное, когда собрал Зидана, Фигу, Бекхэма, Рональдо, Рауля в одной команде. Это было эффектно, но сейчас у меня вопрос: кто тогда в «ПСЖ» будет таскать рояль? Для клуба такой подбор игроков во благо, а вот у тренера будет болеть голова, как достигнуть баланса. Я думаю, что Месси останется в «Барселоне», а про Роналду больше пишут применительно к «МЮ». Но кто знает? Особенно если «ПСЖ» выиграет эту Лигу чемпионов», — написал Евсеев в своём «инстаграме».
- 27 апреля 2021
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