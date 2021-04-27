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«Ювентус» предложил Адриена Рабьо «Барселоне» и «Эвертону»

«Ювентус» предложил Адриена Рабьо «Барселоне» и «Эвертону»
Футбол / Англия 0

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабьо, вероятно, покинет команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает Calciomercato.com, бьянконери предложили «Барселоне» и «Эвертону» приобрести 26-летнего французского футболиста. Ранее появлялась информация об интересе обоих клубов к игроку.

Рабьо перешёл в «Ювентус» в 2019 году на правах свободного агента из «Пари Сен-Жермен», где провёл семь лет. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 29 матчах итальянской Серии А, забил два гола и получил шесть жёлтых карточек. «Старая синьора», набрав 66 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата, по дополнительным показателям опережая «Милан» и уступая «Наполи». Также выше располагаются «Аталанта» (68) и «Интер» (79).

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