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«Владение мячом». Жозе Моуринью показал фото семилетней давности со Стивеном Джеррардом

«Владение мячом». Жозе Моуринью показал фото семилетней давности со Стивеном Джеррардом
Футбол / Англия 0

Португальский тренер Жозе Моуринью опубликовал новый пост в своём «инстаграме». Он показал фото семилетней давности с игры английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Челси». В то время Жозе являлся главным тренером лондонской команды. На фото он держит в руках мяч, а его пытается забрать полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард.

«Энфилд». 27 апреля 2014 года. Владение мячом», — подписал фото Моуринью.

Пост доступен в «инстаграме» Жозе Моуринью

В той встрече «Челси» одержал победу со счётом 2:0.

19 апреля Моуринью был уволен с поста главного тренера «Тоттенхэм Хотспур». Жозе возглавил «Тоттенхэм» осенью 2019 года, сменив на посту уволенного из-за неудачного начала сезона Маурисио Почеттино. Под руководством португальского специалиста коллектив финишировал шестым в чемпионате Англии и пробился в Лигу Европы, откуда вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв загребскому «Динамо».

До «Тоттенхэма» Моуринью работал в «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реале», «Интере» и «Порту».

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