«Владение мячом». Жозе Моуринью показал фото семилетней давности со Стивеном Джеррардом

Португальский тренер Жозе Моуринью опубликовал новый пост в своём «инстаграме». Он показал фото семилетней давности с игры английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Челси». В то время Жозе являлся главным тренером лондонской команды. На фото он держит в руках мяч, а его пытается забрать полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард.
«Энфилд». 27 апреля 2014 года. Владение мячом», — подписал фото Моуринью.
Пост доступен в «инстаграме» Жозе Моуринью
В той встрече «Челси» одержал победу со счётом 2:0.
19 апреля Моуринью был уволен с поста главного тренера «Тоттенхэм Хотспур». Жозе возглавил «Тоттенхэм» осенью 2019 года, сменив на посту уволенного из-за неудачного начала сезона Маурисио Почеттино. Под руководством португальского специалиста коллектив финишировал шестым в чемпионате Англии и пробился в Лигу Европы, откуда вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв загребскому «Динамо».
До «Тоттенхэма» Моуринью работал в «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реале», «Интере» и «Порту».
- 27 апреля 2021
-
17:33
-
17:25
-
17:14
-
17:07
-
17:03
-
16:57
-
16:53
-
16:48
-
16:37
-
16:29
-
16:20
-
16:13
-
16:07
-
15:56
-
15:51
-
15:50
-
15:36
-
15:20
-
15:13
-
15:06
-
15:01
-
14:57
-
14:41
-
14:24
-
14:15
-
14:00
-
13:58
-
13:52
-
13:48
-
13:45
-
13:40
-
13:19
-
13:15
-
13:13
-
13:02