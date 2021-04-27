«Владение мячом». Жозе Моуринью показал фото семилетней давности со Стивеном Джеррардом

Португальский тренер Жозе Моуринью опубликовал новый пост в своём «инстаграме». Он показал фото семилетней давности с игры английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Челси». В то время Жозе являлся главным тренером лондонской команды. На фото он держит в руках мяч, а его пытается забрать полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард.

«Энфилд». 27 апреля 2014 года. Владение мячом», — подписал фото Моуринью.

Пост доступен в «инстаграме» Жозе Моуринью

В той встрече «Челси» одержал победу со счётом 2:0.

19 апреля Моуринью был уволен с поста главного тренера «Тоттенхэм Хотспур». Жозе возглавил «Тоттенхэм» осенью 2019 года, сменив на посту уволенного из-за неудачного начала сезона Маурисио Почеттино. Под руководством португальского специалиста коллектив финишировал шестым в чемпионате Англии и пробился в Лигу Европы, откуда вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв загребскому «Динамо».



До «Тоттенхэма» Моуринью работал в «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реале», «Интере» и «Порту».