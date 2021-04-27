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Стал известен главный кандидат на пост тренера «Тоттенхэма»

Стал известен главный кандидат на пост тренера «Тоттенхэма»
Футбол / Англия 0

«Тоттенхэм Хотспур» определился со специалистами, которые могут возглавить команду после отставки Жозе Моуринью.

Как сообщает The Telegraph, после новости о предстоящем назначении Юлиана Нагельсмана в «Баварию» главным кандидатом на роль наставника «шпор» стал Эрик тен Хаг, в настоящее время работающий в «Аяксе». Помимо голландского специалиста, в список входят экс-рулевой «РБ Лейпциг» Ральф Рангник, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт и руководящий сборной Бельгии Роберто Мартинес.

Отмечается, что «Тоттенхэм» был заинтересован в наставнике «Лестер Сити» Брендане Роджерсе, однако переманить его будет трудно, поскольку он доволен своим положением в стане «лис».

Напомним, после ухода Моуринью исполняющим обязанности главного тренера «Тоттенхэма» стал бывший футболист клуба Райан Мэйсон.

Видеообзор победы «Тоттенхэма» в первом матче после отставки Моуринью:

Зря убрали Моуринью! «Тоттенхэм» опять остался без трофея
Гвардиола взял Кубок лиги в четвёртый раз подряд.
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