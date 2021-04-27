Василий Уткин: интересно, что за дурак писал заявление ЦСКА. Стилистика некролога

Известный блогер Василий Уткин отреагировал на заявление ЦСКА, в котором клуб заверил болельщиков, что слухи вокруг команды не соответствуют действительности.
«Прям интересно, что за дурак писал это заявление ЦСКА. Я ведь родился не в России (вы не знали?), в СССР, застал «гонки на лафетах», когда генсек мёр за генсеком, в зрелом школьном возрасте и сразу вспомнил стилистику: «В эти скорбные дни коммунисты, беспартийные, весь советский народ ещё теснее сплачивают свои ряды…» Стилистика некролога», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
ЦСКА, набрав 46 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, по дополнительным показателям опережая «Динамо» и уступая «Сочи» и «Рубину». Также выше располагаются «Спартак» (50), «Локомотив» (52) и действующий чемпион «Зенит» (58).
- 27 апреля 2021
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