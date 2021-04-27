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Во время тренировки «Торонто» на поле выбежал крокодил. Видео

Во время тренировки «Торонто» на поле выбежал крокодил. Видео
Футбол / Прочие турниры 0

Тренировку футбольного клуба «Торонто», выступающего в MLS, едва не сорвал нежданный гость — во время занятий на поле выбежал крокодил. Видеозапись резонансного эпизода опубликовала клубная пресс-служба на своём YouTube-канале.

Игроки не стали покидать поле и наблюдали за крокодилом, находясь в непосредственной близости от него. Аллигатор сначала отправился к электрокару, а затем сделал «скоростной рывок» в сторону игроков, чем напугал их.

Вынудить животное покинуть поле пытался и водитель электрокара, и сами футболисты, которые пробовали испугать его мячом. Но тщетно — аллигатор продолжал лежать на газоне. В итоге страх футболистов сменился на восторженное недоумение, и они стали фотографироваться на фоне крокодила. Впоследствии животное самостоятельно покинуло газон.

Права на видео принадлежат MLS

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