Во время тренировки «Торонто» на поле выбежал крокодил. Видео

Тренировку футбольного клуба «Торонто», выступающего в MLS, едва не сорвал нежданный гость — во время занятий на поле выбежал крокодил. Видеозапись резонансного эпизода опубликовала клубная пресс-служба на своём YouTube-канале.

Игроки не стали покидать поле и наблюдали за крокодилом, находясь в непосредственной близости от него. Аллигатор сначала отправился к электрокару, а затем сделал «скоростной рывок» в сторону игроков, чем напугал их.

Вынудить животное покинуть поле пытался и водитель электрокара, и сами футболисты, которые пробовали испугать его мячом. Но тщетно — аллигатор продолжал лежать на газоне. В итоге страх футболистов сменился на восторженное недоумение, и они стали фотографироваться на фоне крокодила. Впоследствии животное самостоятельно покинуло газон.

Права на видео принадлежат MLS