Главный врач сборной России рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Головина

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии полузащитника «Монако» Александра Головина, ранее заразившегося коронавирусной инфекцией.

«Тест на ПЦР полузащитника сборной России Александра Головина, который он сдал после воскресного матча чемпионата Франции, дал положительный результат. В связи с этим игрок в данный момент находится на карантине. Общее самочувствие футболиста хорошее, представители тренерского и медицинского штаба сборной находятся с ним на связи. Желаем Александру скорейшего выздоровления и ждём его в двадцатых числах мая в расположении национальной команды для подготовки к Евро», — приводит слова Безуглова пресс-служба сборной России.

Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА. Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 18 матчах французской Лиги 1, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.