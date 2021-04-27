Гюндоган: однажды очень сильно разозлил Клоппа, он накричал на меня

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал о ссоре с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом, произошедшей во время их совместной работы в дортмундской «Боруссии».



«Однажды я разозлил Юргена Клоппа. Имею в виду — очень сильно разозлил. Это был мой второй сезон в дортмундской «Боруссии». Мы отставали в Бундеслиге, но у нас был шанс попасть в Лигу чемпионов. У нас было правило: «Если плохо чувствуешь себя перед тренировкой, сообщи врачу команды». Так мы могли избегать риска травм, а Юрген знал, может ли он рассчитывать на конкретного игрока.



Так вот, однажды утром я проснулся и пощупал мышцы подколенного сухожилия. Была ли у меня проблема с мышцами или я просто устал? Я не мог этого сказать. Наверное, следовало написать врачу, но я подумал: «Ничего, всё будет нормально». Я приехал на базу за час до начала тренировки и на всякий случай попросил врача осмотреть моё колено. Он сказал: «Кажется, мышцы напряжены. Почему ты не написал?» Я ответил: «Не волнуйтесь, я смогу тренироваться. Это не проблема». Врач сказал: «Я должен сообщить тренеру, мы не можем рисковать». Я подождал несколько минут, а затем в кабинет вошёл Юрген. Он был недоволен и спросил, почему я не написал. Я уверял его, что всё в порядке, пытался найти выход из этой ситуации, хотя знал, что допустил ошибку. Юрген всё повторял, что мы не можем рисковать, а я снова и снова говорил, что могу тренироваться. Потом он огрызнулся. Клопп пристально посмотрел на меня и заскрипел зубами, а затем крикнул: «Делай что хочешь, чёрт возьми!» После этого он ушёл, хлопнув дверью.



Примерно через полчаса я надел бутсы и вышел на поле. Юрген подошёл ко мне. Я ожидал лекцию, но он обнял меня. Он сказал: «Друг мой, ты знаешь, почему я был так зол? Я просто забочусь о тебе и не хочу, чтобы ты получил травму». Мы крепко обнялись. Я был шокирован. Совсем недавно мы ссорились, а теперь говорили, как сын с отцом. В тот день Юрген преподал мне урок: всегда старайся быть честным. И с другими, и с самим собой», — приводит слова Гюндогана The Players' Tribune.

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