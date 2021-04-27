Генрих Мхитарян может продолжить карьеру в «Ювентусе»

Полузащитник «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян может перейти в «Ювентус», сообщает «РБК-Спорт».



По информации источника, агент Мино Райола, представляющий интересы Мхитаряна, провёл встречу со спортивным директором туринского клуба. «Ювентус» проявил интерес к футболисту и сообщил своё предложение. Ожидается, что Мхитарян даст ответ туринцам в ближайшее время. Райола также ведёт переговоры с руководством «Ромы», которое заинтересовано в продолжении сотрудничества с Мхитаряном. Отмечается, что сам полузащитник склоняется к тому, чтобы остаться в римском клубе.



В 2019 году Мхитарян перешёл из лондонского «Арсенала» в «Рому» на правах аренды, а через год подписал полноценный контракт с итальянским клубом. С 2007 года хавбек вызывается в сборную Армении.

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