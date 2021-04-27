Балотелли вошёл в список самых культовых футболистов в истории АПЛ, по мнению Алана Ширера

Бывший нападающий сборной Англии и «Ньюкасл Юнайтед» Алан Ширер назвал десятку наиболее выдающихся футболистов в истории английской Премьер-лиги для издания Mirror, по своему мнению. В список Ширера весьма неожиданно вошёл скандальный итальянский нападающий Марио Балотелли.

Эрик Кантона («Лидс Юнайтед», «Манчестер Юнайтед»); Мэттью Ле Тиссье («Саутгемптон»); Пол Гаскойн («Ньюкасл Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур»); Уле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»); Паоло Ди Канио («Вест Хэм Юнайтед»); Джей-Джей Окоча («Болтон»); Марио Балотелли («Манчестер Сити», «Ливерпуль»); Крис Уоддл («Ньюкасл Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Шеффилд»); Давид Жинола («Ньюкасл Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур»); Фаустино Асприлья («Ньюкасл Юнайтед»).

Ранее стало известно, что Алан Ширер наряду с Тьерри Анри первым был включён в зал славы АПЛ.