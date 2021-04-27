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Балотелли вошёл в список самых культовых футболистов в истории АПЛ, по мнению Алана Ширера

Балотелли вошёл в список самых культовых футболистов в истории АПЛ, по мнению Алана Ширера
Футбол / Англия 0

Бывший нападающий сборной Англии и «Ньюкасл Юнайтед» Алан Ширер назвал десятку наиболее выдающихся футболистов в истории английской Премьер-лиги для издания Mirror, по своему мнению. В список Ширера весьма неожиданно вошёл скандальный итальянский нападающий Марио Балотелли.

  1. Эрик Кантона («Лидс Юнайтед», «Манчестер Юнайтед»);
  2. Мэттью Ле Тиссье («Саутгемптон»);
  3. Пол Гаскойн («Ньюкасл Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур»);
  4. Уле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»);
  5. Паоло Ди Канио («Вест Хэм Юнайтед»);
  6. Джей-Джей Окоча («Болтон»);
  7. Марио Балотелли («Манчестер Сити», «Ливерпуль»);
  8. Крис Уоддл («Ньюкасл Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Шеффилд»);
  9. Давид Жинола («Ньюкасл Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур»);
  10. Фаустино Асприлья («Ньюкасл Юнайтед»).

Ранее стало известно, что Алан Ширер наряду с Тьерри Анри первым был включён в зал славы АПЛ.

Алана Ширера и Тьерри Анри первыми включили в зал славы АПЛ
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