Балотелли вошёл в список самых культовых футболистов в истории АПЛ, по мнению Алана Ширера
Бывший нападающий сборной Англии и «Ньюкасл Юнайтед» Алан Ширер назвал десятку наиболее выдающихся футболистов в истории английской Премьер-лиги для издания Mirror, по своему мнению. В список Ширера весьма неожиданно вошёл скандальный итальянский нападающий Марио Балотелли.
- Эрик Кантона («Лидс Юнайтед», «Манчестер Юнайтед»);
- Мэттью Ле Тиссье («Саутгемптон»);
- Пол Гаскойн («Ньюкасл Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур»);
- Уле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»);
- Паоло Ди Канио («Вест Хэм Юнайтед»);
- Джей-Джей Окоча («Болтон»);
- Марио Балотелли («Манчестер Сити», «Ливерпуль»);
- Крис Уоддл («Ньюкасл Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Шеффилд»);
- Давид Жинола («Ньюкасл Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур»);
- Фаустино Асприлья («Ньюкасл Юнайтед»).
Ранее стало известно, что Алан Ширер наряду с Тьерри Анри первым был включён в зал славы АПЛ.
Алана Ширера и Тьерри Анри первыми включили в зал славы АПЛ
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