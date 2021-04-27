Игорь Суркис: на премиальные за победу в УПЛ можно купить однокомнатную квартиру

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о премиальных футболистов за победу в чемпионате Украины.



«Команда получит то, что прописано по контрактам у каждого футболиста. Команда знает, что получит за то, что стала чемпионом. Можно ли за премиальные купить квартиру или машину? Есть разные машины и разные квартиры. Но если однокомнатную, то можно купить, или машину хорошую. Или хорошую машину и однокомнатную квартиру. Надо смотреть, кто в каком районе хочет жить», — приводит слова Суркиса сайт телеканалов «Футбол 1/Футбол 2».

Киевляне в 23 матчах набрали 58 очков и за три тура до конца сезона стали чемпионами Украины. В последний раз они выигрывали чемпионат Украины в сезоне-2015/2016. «Динамо» завоевало трофей в 16-й раз в истории. «Шахтёр» становился чемпионом 13 раз.