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«Реал» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

«Реал» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 27 апреля, состоится матч «Реал» — «Челси». Первая встреча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА пройдёт на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Челси».

Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Ассистенты — Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери — израильтянин Орель Гринфилд.

Ответная встреча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Челси» — «Реал» пройдёт 5 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Напомним, в полуфинал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов также вышли «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен», которые проведут матчи 28 апреля и 4 мая.

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