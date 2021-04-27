Луческу: игроки «Динамо» свыклись с мыслью, что второе место — их максимум. Я это изменил

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал, как изменил мышление футболистов после назначения на пост главного тренера.

«В прошлом году этим игрокам не доверяли. Все считали, что «Шахтёр» слишком хорош, наши футболисты даже свыклись с мыслью, что второе место — их потолок. Я же преобразил их мышление, вернул веру в то, что они должны всегда стремиться к новым достижениям и высотам.

Впереди у нас ещё три матча и финал Кубка Украины. Все хотят играть. Буяльский должен перенести операцию, но он решил помочь команде в конце сезона. В другом случае он пропустил бы до трёх месяцев. Все хотят быть частью команды. В самом начале некоторые футболисты просили отпустить их, но сейчас каждый понимает, что может в любой момент выйти на поле, заменив другого игрока», — приводит слова Луческу Gazeta Sporturilor.