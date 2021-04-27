Почеттино поделился мнением о Гвардиоле в преддверии матча ЛЧ с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Пари-Сен Жермен» Маурисио Почеттино в преддверии первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити» поделился мнением о наставнике «горожан» Хосепе Гвардиоле.



«Это не личная разборка и не личное противостояние. Это соперничество двух очень хороших команд. Когда мы говорим о Гвардиоле, то говорим об одном из лучших тренеров мира, если не о лучшем. Я с большим уважением отношусь к его карьере — не только к титулам, но и к его наследию.



У обеих команд есть невероятные игроки, которых очень сложно сдерживать на протяжении всех 90 минут. Это будут тяжёлые и очень конкурентные матчи. «Манчестер Сити» проводит фантастический сезон, они регулярно делают это с Пепом. Это будет сложный матч. Надеюсь, мы покажем хороший футбол и победим. Это главная цель в футболе», — приводит слова Почеттино пресс-служба УЕФА.

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