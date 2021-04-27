Бывший агент Азара: если бы Эден перешёл в «Барселону», то стал бы лучшим игроком мира

Футбольный агент Джон Бико, который ранее представлял интересы Эдена Азара, признался, что считает переход бельгийца в «Реал» ошибкой. По мнению агента, Азар мог бы стать лучшим игроком в мире, если бы перешёл в «Барселону».

«Переход Азара в «Реал» был ошибкой. Это выбор сердца, для которого нет чёткой причины. Из «Челси» стоило уйти на год раньше. Я бы не советовал ему ехать в Мадрид. Люди не осознают или забывают масштаб этой команды, которая играет с большими требованиями к темпу и интенсивности. Такие таланты, как Хамес Родригес, не адаптируются в «Реале».

«Барселона» — это то место, куда должен был пойти Эден. Там мяч перемещается быстрее игроков. В «Барсе» у него было бы больше свободы на поле, мяч постоянно находился бы у него в ногах. Там он стал бы лучшим футболистом в мире», — приводит слова Бико Marca.

Азар перешёл в «Реал» летом 2019 года из лондонского «Челси». Сумма трансфера составила € 115 млн. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.