Мирча Луческу: меня считают легендой, но я не согласен. Не хочу быть легендой, хочу жить!

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился эмоциями после триумфа в чемпионате Украины сезона-2020/2021.

«Я мог бы держаться подальше от такого давления, но не могу жить в таком мире. Это я. Я мог бы тренировать в Румынии, но мне нужно было противостояние на высшем уровне. Некоторые уже считают меня легендой. Я не согласен. Не хочу быть легендой, хочу жить!

Если азарт и энтузиазм будут такими же, как сейчас, то я не остановлюсь никогда.

Никто не думал, что в моём возрасте у меня будет такой же энтузиазм. На первой конференции в Киеве я сказал, что моими большими поклонниками будут те, кто старше 70 лет. Моя победа — это также их победа. Я показал, что добиться успеха можно в любом возрасте», — приводит слова Луческу Gazeta Sporturilor.