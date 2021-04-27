ЭСК РФС признала ошибочным удаление Ильзата Ахметова в матче со «Спартаком»
Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным решение об удалении полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в матче 27-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:1), сообщает Sport24.
В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Московское дерби обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. На 37-й минуте матча Ахметов получил красную карточку за фол против форварда «Спартака» Александра Соболева. Решение об удалении Ахметова было принято после просмотра эпизода с помощью VAR.
Ранее ЦСКА обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС с просьбой отменить красную карточку Ахметову.
ЦСКА обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку Ахметову
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