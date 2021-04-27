Сердар Азмун попал в сферу интересов «Валенсии»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает El Gol Digital.



По информации источника, в услугах 26-летнего иранского футболиста заинтересована «Валенсия». Средства на трансфер Азмуна испанский клуб рассчитывает выручить от продажи Макси Гомеса.



Ранее сообщалось, что Азмун попал в сферу интересов «Наполи», дортмундской «Боруссии», «Севильи», «Аталанты» и «Ромы». Отмечается, что «Валенсия» может опередить клубы в борьбе за иранца, если предложит около € 20 млн.



Сердар защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а до этого выступал за «Рубин» и «Ростов». В сборной Ирана выступает с 2014 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил 16 голов (два — с пенальти) и отдал две результативные передачи.

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